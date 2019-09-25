تدمير 9 مخابئ للإرهابيين و6 قنابل تقليدية الصنع بباتنة

كشفت ودمرت مفرزة للجيش، ولاية باتنة، تسعة مخابئ للإرهابيين، وست قنابل تقليدية الصنع، بالاضافة لمواد ومعدات تدخل في إعداد المتفجرات.

يأتي هذا إثر عملية بحث وتمشيط بمنطقة كاف مختار، بلدية مروانة.

كما أوقف حرس الحدود وعناصر الدرك بتلمسان، تاجري مخدرات وحجزوا 5 قناطير و10 كيلوغرامات، من الكيف المعالج.

فيما تم حجز 1,4 كيلوغرام من نفس المادة كانت بحوزة مروج مخدرات بوهران.

في سياق آخر، أوقفت مفارز للجيش خلال عمليات متفرقة بكل من تمنراست وبرج باجي مختار وعين قزام، 5 أشخاص.

وضبطت 6 مولدات كهربائية و6 مطارق ضغط، بالاضافة إلى 3,4 طن من المواد الغذائية و4000 لتر من الوقود الموجه للتهريب.

فيما تم حجز 2316 وحدة من مختلف المشروبات و17 قنطار من مادة التبغ ببسكرة.