تدمير 9 مخابئ للإرهاب و7 قنابل بالبويرة وتيزي وزو والجلفة

كشفت ودمرت مفارز للجيش الوطني الشعبي، أمس السبت، 9 مخابئ للجماعات الإرهابية و7 قنابل تقليدية الصنع، بكل من البويرة وتيزي وزو والجلفة.

وحسب بيان لوزارة الدفاع الوطني، اليوم، أوقفت مفارز مشتركة للجيش، بكل من برج باجي مختار وعين قزام، 20 شخصا.

وحجزت ذات المفارز، 4 مركبات رباعية الدفع و1،8 طن من المواد الغذائية و8 صواعق تفجير، و885 غراما من مادة الديناميت.

بالإضافة إلى 17 مولدا كهربائيا، و12 مطرقة ضغط و6 أجهزة كشف عن المعادن.

في حين تم إحباط محاولات تهريب 7512 لتر من الوقود، بكل من الطارف وتبسة وسوق أهراس، يضيف البيان.