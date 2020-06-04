تدمير 9 مخابئ للجماعات الإرهابية في جبل بوزقزة ببومرداس

كشفت ودمرت مفرزة للجيش الوطني الشعبي، أمس الأربعاء، 9 مخابئ للجماعات الإرهابية، في عملية بحث وتمشيط بمنطقة جبل بوزقزة ببودواو، في بومرداس.

وحسب بيان لوزارة الدفاع الوطني، اليوم الخميس، أوقفت مفرزة مشتركة للجيش 4 تجار مخدرات بالجلفة.

وحجزت المفرزة، مركبتين سياحيتين و5 كيلوغرامات من الكيف المعالج.

وفي نفس السياق، أوقفت مفرزة أخرى تاجر مخدرات بحوزته 3,5 كيلوغرام من نفس المادة في تيبازة، ومبلغ مالي يُقدر بـ723 مليون سنتيم.

ومن جهة أخرى، أوقفت مفارز للجيش، شخصين، خلال عمليات متفرقة بكل من تمنراست وعين قزام.

وحجزت المفارز، 9 مولدات كهربائية و11 مطرقة ضغط وجهاز كشف عن المعادن، تستعمل في عمليات التنقيب غير الشرعي عن الذهب.

فيما أوقف حراس الحدود، تاجر مخدرات، وحجزوا 10060 قرص مهلوس بالوادي، يضيف البيان.