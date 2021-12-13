تدنيس وتكسير قبور المسلمين في فرنسا

تم “نهب” “جميع” القبور تقريبًا في ساحة المسلمين في المقبرة المركزية في مولهاوس (أوت رين) بفرنسا.

واستنكر المجلس الفرنسي للعبادة الإسلامية (CFCM) التدنيس الذي طال قبور المسلمين يوم السبت 11 ديسمبر، في وقت مبكر.

وحسب موقع france3 فقد تم جرف الزهور وتكسير المزهريات والزخارف المختلفة الموضوعة على “جميع القبور تقريبًا” وإلقائها على الأرض.

وتم اكتشاف الحقائق من قبل العائلات التي جاءت للتأمل في وقت مبكر من بعد الظهر.

وكان المجلس الفرنسي لعبادة المسلمين هو الذي كشف النقاب عنها ووصفها بأنها تدنيس على مواقع التواصل الاجتماعي. كما تم استدعاء الشرطة “للعثور على مرتكبي هذا العمل الشنيع”.

وكانت الشرطة موجودة بالفعل في الموقع، يوم السبت 11 ديسمبر ، الساعة 6 مساءً، حيث فتحت تحقيقا في انتظار الكشف عن المجرمين.

وتقع المقبرة المركزية شمال المدينة، في منطقة وولف فاغنر، بالقرب من مركز الشرطة المركزي.

في السنوات الأخيرة، تم تدنيس العديد من المقابر الألزاسية، في أغلب الأحيان من خلال النقوش المعادية للإسلام.

كما تم إلقاء الزخارف المختلفة الموضوعة على المقابر على الأرض تقريبًا.

بسرعة كبيرة، أعرب العمدة السابق لمولوز، جان روتنر، عن “ذعره” و “اشمئزازه” من “عمل جبان وبغيض”. مشيرا أنه يتم التحقيق في هذا التدنيس.

بعد فترة وجيزة، ذهبت ميشيل لوتز، العمدة الحالي لمولوز، إلى هناك “لإظهار تضامنها”. وقالت إنها ستقدم شكوى بشأن هذا التخريب.

وفي وقت سابق كشفت وسائل إعلام فرنسية أن غالبية عمليات التدنيس هذه يقوم بها أشخاص يشاطرون أفكار متطرفة.

ولم يستطع القضاء الفرنسي العثور على مرتكبي مثل هذه الممارسات. ولكنه كان في العموم صارما مع الأشخاص الذين تم القبض عليهم. وثبتت ضدهم تهمة تدنيس قبور يرقد فيها مسلمون أو يهود.

كما أكد مسؤولون فرنسيون أن تدنيس القبور هو شتم لكل الديانات وتدنيس للجمهورية. وهذا يعني بالنسبة إلى فرنسا مراجعة كل الإجراءات المتعلقة بحماية المقابر. وهذه المهمة ليست حكرا على الدولة الفرنسية، بل قضية كل الناس في فرنسا.

#النهار معكم حيث ما كنتم عبر الرابط

⬇️⬇️⬇️

https://vb.me/EnnaharTVfb