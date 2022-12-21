تدهور الحالة الصحية لأسطورة كرة القدم بيلي !

أعلن مستشفى ألبرت إنشتاين في ساو باولو البرازيلية عن جديد الحالة الصحية لأسطورة كرة القدم، بيلي.

حيث كشف ذات المصدر أن أسطورة كرة القدم البرازيلية يعاني من فشل كلوي وقلبي.

كما أضاف مستشفى ساو باولو أن هذا التدهور الصحي ناجم عن تفاقم حالته السرطانية.

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