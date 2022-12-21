تدهور الحالة الصحية لأسطورة كرة القدم بيلي !
بقلم حواز عبد النور
أعلن مستشفى ألبرت إنشتاين في ساو باولو البرازيلية عن جديد الحالة الصحية لأسطورة كرة القدم، بيلي.
حيث كشف ذات المصدر أن أسطورة كرة القدم البرازيلية يعاني من فشل كلوي وقلبي.
كما أضاف مستشفى ساو باولو أن هذا التدهور الصحي ناجم عن تفاقم حالته السرطانية.
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🟥 #آخر_خبر | مستشفى ألبرت إنشتاين في ساو باولو 🇧🇷 يعلن أن أسطورة كرة القدم البرازيلية بيليه يعاني من فشل كلوي وقلبي ناجمين عن تفاقم حالته السرطانية pic.twitter.com/4kRIYuoCkk
— beIN SPORTS الإخبارية (@beINSPORTSNews) December 21, 2022
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