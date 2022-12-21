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الرياضة

تدهور الحالة الصحية لأسطورة كرة القدم بيلي !

بقلم حواز عبد النور
تدهور الحالة الصحية لأسطورة كرة القدم بيلي !
صورة مركبة
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أعلن مستشفى ألبرت إنشتاين في ساو باولو البرازيلية عن جديد الحالة الصحية لأسطورة كرة القدم، بيلي. 

حيث كشف ذات المصدر أن أسطورة كرة القدم البرازيلية يعاني من فشل كلوي وقلبي.

كما أضاف مستشفى ساو باولو أن هذا التدهور الصحي ناجم عن تفاقم حالته السرطانية.

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