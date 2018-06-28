تدهور الحالة الصحية للعجوز يستدعي نقلها إلى مستشفى الدويرة بالعاصمة

أمر اليوم الخميس أخصائي الأمراض الجلدية بنقل المريضة إلى مستشفى الدويرة وذلك لتطور حالتها إلى حروق من الدرجة الثانية.

وهذا عقب تطورات في قضية المبيدات التي أصابت عجوز وشاب من سكان المنطقة أمس الأربعاء بالاغواط وأحدثث لهم تشوهات خلقية.

وللإشارة الضحيتين يرقدان بمستشفى المدينة وهما في حالة صحية حرجة، نتيجة الحروق البالغة التي خلّفت لهما تشوهات خلقية خطيرة.

وقد تم تداول صور الضحيتين على مواقع التواصل الإجتماعي على نطاق واسع.

كما أن مديرية الصحة لذات الولاية فتحت تحقيقا في القضية التي إستنكرها سكان المنطقة وطالبوا بمعاقبة المسؤولين.