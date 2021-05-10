تدهور الحالة الصحية للفنان القدير سمير غانم

كشف مصدر مقرب من أسرة الفنان المصري القدير، سمير غانم، إن حالته الصحية غير مستقرة.

وحسب ذات المصادر، لا يزال الفنان بغرفة العناية المركزة، ويخضع للتنفس الصناعي.

ونفى مصدر مقرب من أسرة الفنان، إصابة سمير غانم بفيروس كورونا.

وكشف ذات المصدر، إن “سمير غانم تعرض لوعكة صحية، حيث يعاني من خلل في وظائف الكلى، ودخل على أثرها العناية المركزة بمستشفى عادية”.

فيما أصيبت زوجة سمير غانم، الفنانة دلال عبد العزيز، بفيروس كورونا، وهي تخضع حاليا لبروتوكول العلاج الخاص بالفيروس.

كما يتم عمل جلسات أوكسجين للفنانة، لتنظيم التنفس، وحالتها مستقرة نوعا ما.