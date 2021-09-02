تدهور الحالة الصحية للمناضلة الصحراوية “سلطانة سيدابراهيم خيا”

تشهد الوضعية الصحية للمناضلة الصحراوية، سلطانة سيد ابراهيم خيا وباقي أفراد عائلتها حالة متدهورة ما يشكل خطرا على سلامة حياتهم.

هذا ويعاني جميع أفراد العائلة من مضاعفات صحية خطيرة واختناق متواصل،نتيجة استنشاق المواد السائلة التي تستهدفهم بها الاجهزة القمعية المغربية بشكل متكرر.

هذا وبالاضافة الى الحصار المتواصل على المنزل والذي يصل يومه 290 من طرف سلطات “المخزن” ،يتمادى عناصر الاجهزة القمعية في التضييق على العائلة.

إذ يتم منع باقي أفراد العائلة من الزيارة وإيصال الاحتياجات الضرورية من أدوية وغيرها،بطريقة تعكس مدى إمعانها في تنكيلها واضطهادها تجاه الصحراويين.

ورغم هذا تبقى عائلة أهل سيدابراهيم خيا مصممة على المضي والاستمرار في معركتها البطولية، حيث تم تنظيم عشية هذا اليوم الوقفة النضالية،بالاعلام الوطنية والشعارات المطالبة بالحرية والاستقلال.

وهذا رغم محاولات عناصر الاجهزة القمعية المحاصرين للمنزل الفاشلة منع استمرارها.