تدهور الوضع الصحي للأسطورة بيلي

كشفت اليوم السبت، تقارير إعلامية عالمية، مستجدات جديدة بشأن الوضع الصحي لأسطورة كرة القدم البرازيلية إدسون أرانتيس دو ناسيمنتو، المعروف ببيليه.

ونقلت صحيفة “الميرور” البريطانية، عن وسائل الإعلام البرازيلية، أن النجم بيلي تم نقله للرعاية التلطيفية بعد فشل العلاج الكيمياوي الذي يخضع له.

وأوضح ذات المصدر، أن بيلي يعالج سرطان القولون، منذ الأسبوع الماضي، بعد توقف أمعائه عن العمل وفشل جسده بالتفاعل مع العلاج الكيميائي.

يذكر أن، أطل بيلي على محبيه، يوم الخميس المنصرم وطمآنهم على وضعه الصحي الذي لايدعو للقلق، قبل تدهور وضعه الصحي.

وللإشارة، تعتبر الرعاية التلطيفية ‏ هي إحدى مجالات الرعاية الطبية التي تركز على تخفيف ومنع المعاناة الألم للمريض.