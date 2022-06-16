قناة النهار تدهور صحة المترشحة “أمينة سالم” المقصية من البكلوريا بسطيف وتصاب بإنهيار عصبي.. القصة الكاملة بقلم النهار أونلاين نشر في 16 جوان 2022 - 03:54 شارك غرِّد أرسل 31 0 إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور رابط دائم : https://nhar.tv/7ga2E اقرأ أيضا وزير التربية: التنظيم العادي للتمدرس سيتم الإعلان عنه بعد الرجوع للجهات المخولة للفصل فيه قناة النهار 06 جوان برنامج 52 دقيقة إقتصاد يستضيف المديرة العامة للضرائب "أمال عبد اللطيف" قناة النهار 13 جوان قسنطينة : الدرك يطيح بشبكة لشركة وهمية تبيع دواء مغشوش قناة النهار 26 ماي أحمد ميزاب: مبادرة لم الشمل هي مشروع وطني متكامل والإنخراط فيها يحقق نقلة نوعية قناة النهار 09 جوان صريح جدا: هذه هي المأكولات التي يفضلها الجزائريون في فصل الصيف .. قناة النهار 08 جوان "صالح قوجيل :" الجزائر باقية على مبدأ عدم الإنحياز قناة النهار 26 ماي أجواء حارة صيفية.. طقس الثلاثاء 07 جوان 2022 قناة النهار 07 جوان طالع هابط: شاهد الحالة التي وصلت إليها عيادة غسيل الكلى بسيدي بلعباس قناة النهار 09 جوان فاسألوا: فضائل شهر ذي القعدة قناة النهار 30 ماي عودة الإرتفاع في درجات الحرارة.. طقس الجمعة 27 ماي 2022 قناة النهار 27 ماي