تدهور مروع في صحة الأطفال البريطانيين

حذر تقرير لباحثين بريطانيين مستقلين من “تدهور” واضح في صحة الأطفال دون سن الخامسة.

وحذر باحثون في مجال الصحة من “تدهور مخيف” في صحة الأطفال دون سن الخامسة في المملكة المتحدة. من معدل وفيات الرضع إلى السمنة إلى صحة الأسنان، في تقرير نشر يوم الاثنين.

ومن المخزي أن تفشل المملكة المتحدة في تحقيق ذلك”، كما كتبت هيلين مينيس، إحدى مؤلفي التقرير. الذي نشرته أكاديمية العلوم الطبية، وهي مركز أبحاث مستقل عن الصحة في المملكة المتحدة.

ويخلص أستاذ الطب النفسي للأطفال في جامعة غلاسكو إلى القول: “إننا نخون أطفالنا”.

ووفقاً لهذا التقرير، “توقف التقدم في مجال صحة الطفل” في المملكة المتحدة في السنوات الأخيرة. يسلط الباحثون الضوء على عدة علامات توضح هذا “التدهور”.

وكتبوا أن البلاد تحتل المرتبة 30 من بين أغنى 49 دولة من حيث وفيات الرضع.

يعاني واحد من كل خمسة أطفال في الخامسة من العمر من زيادة الوزن أو السمنة. أولئك الذين يعيشون في المناطق الأكثر حرمانا. هم أكثر عرضة للإصابة بالسمنة بمقدار الضعف مقارنة بأولئك الذين يعيشون في المناطق الغنية.

ويحذر الباحثون أيضًا من أن “معدلات التطعيم انخفضت إلى ما دون عتبات السلامة. التي حددتها منظمة الصحة العالمية، مما يهدد بالتسبب في الأوبئة”.

وتواجه خدمة الصحة العامة التابعة لهيئة الخدمات الصحية الوطنية “تحديات كبيرة” بسبب “شيخوخة السكان”. حسبما أكد أحد مؤلفي التقرير، أندرو بولارد، المتخصص في التطعيم في جامعة أكسفورد. لكن هذا التقرير، الذي يظهر “تدهورا مخيفا في صحة أطفالنا، يجعل النظرة المستقبلية أكثر قتامة”، كما يكتب.

بعد عدة سنوات من التقشف، تواجه هيئة الخدمات الصحية الوطنية قوائم انتظار. لا نهاية لها، مما يجعل الوصول إلى الرعاية أمراً صعباً للغاية.

وجعل رئيس الوزراء المحافظ ريشي سوناك العام الماضي خفض عدد المرضى الذين ينتظرون العلاج إحدى أهم أولويات حكومته. لكنه اعترف يوم الاثنين بفشله.