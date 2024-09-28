تدوم 3 أيام.. رئيسة الجمعية الوطنية لجمهورية سلوفينيا تزور الجزائر

وصلت رئيسة الجمعية الوطنية لجمهورية سلوفينيا، أورشكا كلاكوتشار زوبانتشيتش، ليلة الجمعة إلى الجزائر، في زيارة رسمية تدوم ثلاثة أيام.

وحسب بيان للمجلس الشعبي الوطني، فقد حلّت ليلة الجمعة 27 سبتمبر 2024 بمطار هواري بومدين الدولي أورشكا كلاكوتشار زوبانتشيتش. رئيسة الجمعية الوطنية لجمهورية سلوفينيا في إطار زيارة رسمية إلى الجزائر تدوم ثلاثة أيام. حيث كان في إستقبالها رئيس المجلس الشعبي الوطني إبراهيم بوغالي، الذي كان قد وجّه لها دعوة رسمية للزيارة في إطار توطيد العلاقات المتميزة التي تجمع بين الهيئتين التشريعيتين.

وقد كان رفقة بوغالي خلال مراسم الاستقبال كل من منذر بودن نائب الرئيس، إلى جانب محمد خوان رئيس لجنة الشؤون الخارجية والتعاون والجالية. بالإضافة كذلك إلى ماريا عمراوي رئيسة المجموعة البرلمانية للصداقة “الجزائر-سلوفينيا.

وأضاف البيان أن الزيارة ستكون سانحة لتعزيز العلاقات الممتازة التي تجمع البلدين. كما ستكون فرصة لبحث وتدارس آليات ترقية التعاون المشترك في المجالات المختلفة وبذل المزيد من الجهد للارتقاء به إلى مستوى العلاقات الثنائية الجيدة. كما ستكون فرصة أيضا لأورشكا كلاكوتشار زوبانتشيتش والوفد المرافق لها لاكتشاف بعض المواقع الأثرية والتاريخية والثقافية التي تزخر بها بلادنا.

وستجري زوبانتشيتش خلال إقامتها بالجزائر محادثات مع رئيسي غرفتي البرلمان. كما ستعقد لقاءات عديدة مع كبار المسؤولين في الدولة.