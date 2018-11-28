تديسكو: “بن طالب لاعب جد موهوب وهو في تطور مستمر”

أشاد دومينيكو تديسكو، مدرب نادي شالك الألماني، بلاعبه الدولي الجزائري، نبيل بن طالب، مؤكدا على الدور الكبير الذي يلعبه في الفريق.

وصرح تديسكو، خلال مؤتمره الصحفي، الذي يسبق مواجهة نادي بورتو، لحساب دوري أبطال أوربا: “تطور مستوى بن طالب، جد ايجابي”.

وأضاف: “إنه لاعب جد موهوب، ويملك قدم يسرى رائعة، هو مفيد في وسط الميدان الدفاعي، كما يمكنه أيضا لعب دور هجومي”.

يذكر أن نبيل بن طالب، سيواجه اليوم الأربعاء، رفقة فريقه شالك، مواطنه ياسين براهيمي، لاعب بورتو البرتغالي، لحساب دوري أبطال أوربا.

في المؤتمر الصحفي المعتاد قبل كل مباراة في دوري أبطال أوروبا ، اشتعلت النيران في مدرب شالكه 04 على نبيل بن طالب.