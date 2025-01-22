تذاكر “الداربي” ستباع رسمياً عبر منصة “ديجي تيكات”

كشفت إدارة ديوان المركّب الرياضي الأولمبي “محمد بوضياف”، اليوم الأربعاء، أن عملية بيع تذاكر مباراة “الداربي” التي ستجمع بين اتحاد العاصمة ومولودية الجزائر، ستباع عبر المنصة الرقمية “ديجي تيكات”.

وأوضحت إدارة ديوان المركب الرياضي الأولمبي “محمد بوضياف”، أن عملية بيع التذاكر عبر المنصة الإلكترونية، ستتم عن طريق نافذتين بلونين مختلفين. الأولى تحمل عبارة “شباك خاص بمشجعي اتحاد العاصمة” والأخرى تحمل عباراة “شباك خاص بمشجعي مولودية الجزائر”.

وتأتي هذه الخطوة في إطار تسهيل عملية اقتناء التذاكر وضمانا لسيرورتها بسلاسة.

للإشارة، ستلعب مواجهة “الداربي” يوم الجمعة، بداية من الساعة السادسة مساءً. في إطار تسوية رزنامة الجولة السابعة من الرابطة المحترفة.