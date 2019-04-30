تذاكر مباريات الخضر في «الكان» بين 900 و4500 دينار!

السعر سيتضاعف في حال الصدام مع مصر في الدور الثاني

كشفت لجنة التذاكر بالهيئة المنظمة لنهائيات كأس أمم إفريقيا المزمع انطلاقها، يوم 21 جوان بمصر، عن أسعار تذاكر مباريات المنتخب الجزائري.

الذي أوقعته القرعة بالمجموعة الثالثة رفقة منتخبات السنغال وكينيا وتنزانيا، وحسب رئيس لجنة التذاكر، سيكون أنصار الخضر المتنقلين إلى بلاد الفراعنة .

مجبرين على شراء التذاكر وفق اختيارهم، على أن يكون أقل سعر 100 جنيه مصري، أي ما يعادل 5 دولار، ووفق صرف السوق السوداء بالجزائر.

يعني أن تذكرة الدرجة الثالثة ستكون حوالي 900 دج، أما تذكرة الدرجة الثانية فتبلغ 300 جنيه ما يعادل 2700 دج جزائري، أمام الدرجة الأولى فتصل إلى 4500 دج.

أي ما يقارب نصف مليون سنتيم، وهذه الأسعار هي نفسها لجميع أنصار المنتخبات المشاركة، بشرط أن لا يكون المنتخب المصري طرفا في المباراة.

حيث أن السعر سيكون أعلى في حال كان الفراعنة طرفا في اللقاء. هذا واحتلت الجزائر ريادة البلدان المتقدمة لطلبات التطوع في تنظيم الحدث الكروي في بلاد الفراعنة.

حيث جاءت على رأس الدول التي أرسلت طلبات للمتطوعين بـ 27 طلبًا، وجاءت تشاد في المركز الثاني بـ19 طلبا، ثم تونس والمغرب بـ12 طلبا.