تذاكر مجانية لأنصار الزمالك في نهائي الكونفدرالية أمام اتحاد العاصمة

رحّبت سفارة جمهورية مصر العربية بالجزائر ببعثة الزمالك التي حلّت بالجزائر تحسبًا لخوض نهائي كأس الكونفدرالية الأفريقية أمام اتحاد العاصمة، في مواجهة مرتقبة ستجمع الفريقين مساء السبت بملعب ملعب 5 جويلية 1962 بداية من الساعة الثامنة مساءً.

وأكدت السفارة في بيان لها، عبر الصفحة الرسمية لها على الفايسبوك، اليوم الجمعة، أنها ستوفر تذاكر مجانية لأبناء الجالية المصرية المقيمة بالجزائر من أجل حضور المباراة ومساندة نادي الزمالك في هذا الموعد القاري الهام، داعية الراغبين في التنقل إلى مقر السفارة صباح يوم المباراة مرفوقين بصورة من جواز السفر المصري لاستلام التذاكر.

ويُرتقب أن تعرف المباراة حضورًا جماهيريًا كبيرًا بالنظر إلى أهمية الرهان، خاصة وأن اتحاد العاصمة يسعى لاستغلال عاملي الأرض والجمهور من أجل التتويج بلقب قاري جديد، في حين يطمح الزمالك للعودة بنتيجة إيجابية وتعزيز سجله الإفريقي.