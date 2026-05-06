تذاكر نهائي الكونفدرالية تُطرح غدًا

يرتقب أن يتم غدا الخميس، طرح التذاكر الخاصة بمباراة ذهاب نهائي كأس الكونفدرالية، الذي سيجمع اتحاد العاصمة، بضيفه الزمالك المصري.

ويستقبل الاتحاد ممثل الكرة المصرية، يوم السبت المقبل، بداية من الساعة 20:00. على أرضية ميدان 5 جويلية، على أن تقام مباراة العودة بعد أسبوع بملعب “القاهرة الدولي”.

وكشفت إدارة الاتحاد في بيان مشترك بالتنسيق مع المديرية العامة لديوان المركب الأولمبي “محمد بوضياف”، أن تذاكر ذهاب النهائي. ستطرح غدا الخميس، بداية من الساعة 10:00، عبر منصة “ديجي تيكت”.

ودعا الطرفان كافة أنصار اتحاد العاصمة، إلى اقتناء تذاكرهم عبر المنصة الرقمية. وتفادي أي طرق غير رسمية، ضمانا لتحكيم محكم وسير حسن لهذا الموعد الكروي.

كما شددت إدارة الاتحاد، ونظيرتها من مديرية مركب “محمد بوضياف” على الجماهير التحلي بالروح الرياضية، من أجل تقديم صورة مشرفة للكرة الجزائرية.