تذبدب في مادة السميد والبقوليات الجافة.. وزير التجارة يوضح

كشف وزير التجارة، الطيب زيتوني، اليوم الثلاثاء، عن انخفاض عدد البلديات التي كانت تشهد تذبذبا في مادة السميد. من 148 بلدية على المستوى الوطني الى 0 بلدية حاليا.

وأضاف الوزير خلال لقاء تحضيري لشهر رمضان بين قطاعات التجارة والفلاحة والصناعة أن المادة متوفرة بكميات كبيرة.

كما يشهد السوق حاليا -يضيف الوزير- استقرارا في التموين بالبقول الجافة باستثناء الفاصولياء والحمص من العيار 12.

وأشار وزير التجارة في ذات السياق انه في مرحلة سابقة كنا نتكلم عن هذه المادة. والتي كانت تصل الى السوق وفق القرارات التي تم أخذها في قضية التوزيع والتموين. اما الان فقد دخلنا مرحلة الدقة في تموين السوق.

في سياق مغاير، أفاد الوزير بخصوص مادة الفاصولياء البيضاء أن هناك شحنات كبيرة دخلت الى التراب الوطني.

واورد الوزير انه في السنوات السابقة كنا نستهلك 300 الف طن فبي السنة من مختلف انواع البقوليات. مشيرا أن هذه السنة لدينا مخزون يتجاوز 190 الف طن من أجل تسيير السوق.