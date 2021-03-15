تذبذبات في التزويد بالمياه الشروب على 7 بلديات بالعاصمة غدا

أعلنت شركة المياه والتطهير للجزائر سيال، عن تسجيل تذبذبات في التزويد بالماء الشروب، على عدة بلديات بالعاصمة، عذا الثلاثاء.

ويأتي ذلك، بسبب قيام الشركة، بأشغال إصلاح تسربين على مستوى قناة رئيسية لنقل المياه لمدة 21 ساعة.

وستتم هذه الأشغال، بداية من الساعة 06:00 من صبيحة يوم غد الثلاثاء، وإلى غاية الساعة 03:00 من صبيحة الأربعاء.

وتقام هذه الأشغال على مستوى بلديتي درارية وخرايسية، وستتسبب في خلق تذبذبات في عملية التزويد بالمياه الشروب ببلديات درارية وأولاد فايت والسويدانية.

بالإضافة إلى بلديات العاشور “منطقة واد الرمان”، ودالي براهيم والشراقة والسحاولة جزئيا.

هذا وتؤكد سيال لزبائنها القاطنين في البلديات المعنية بأنّ عملية إعادة التزويد بالمياه الشروب ستستأنف تدريجيا عند نهاية الأشغال.