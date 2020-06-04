تذبذبات معتبرة في التزويد بالماء الشروب على هذه البلديات بالعاصمة

سيتم تسجيل تذبذبات جد معتبرة في التزويد بالماء الشروب، ستمس الأجزاء العليا لبلديات معالمة، وزرالدة، وسطاوالي وعين البنيان.

وسجلت شركة “سيال”، عطب على مستوى قناة رئيسية بقطر 900 ملم، لنقل المياه من محطة تحلية مياه البحر فوكة في تيبازة، نحو الخزان الاحتياطي ساحل الذي يقوم بتزويد السلسلة الساحلية للجزائر العاصمة.

ويأتي ذلك، عقب أعمال تخريب قام بها أشخاص مجهولون في منطقة حميسي ببلدية الدواودة.

وأكد البيان، أن فرق سيال، يعملون على قدم وساق من أجل إعادة عملية التزويد بالمياه الشروب وضمان استمرارية الخدمة من جديد، بداية من 10 جوان 2020.

تم وضع برنامج توزيع من طرف سيال وسيتم نشره لفائدتكم باستمرار عبر صفحة سيال على الفايسبوك.

وتسخر شركة سيال شاحنات ذات صهاريج لضمان تزويد المستخدمين ذوي الأولوية المؤسسات العمومية والمستشفيات بالمياه.

وتشكر شركة “سيال” المواطنين على تفهمهم، وتعتذر من زبائنها عن الازعاج الناتج من هذا العطب.

كما تضع شركة “سيال” تحت تصرف زبائنها رقم مركز الاستقبال الهاتفي العملياتي الخاص بالشركة 1594، لاستقبال الإستفسارات وانشغالات المواطنين.