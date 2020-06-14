تذبذب أسعار النفط بسبب المخاوف من موجة ثانية لفيروس كورونا

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تذبذب أسعار النفط بسبب المخاوف من موجة ثانية لفيروس كورونا
بقلم إيمان عياش

عرفت أسعار النفط اليوم الأحد، تذبذبا بعدما سجلت ارتفاعا تجاوز 40 دولار للبرميل الأسبوع الماضي، ويرجع هذا التذبذب إلى المخاوف من تسجيل موجة ثانية لفيروس كورونا والتي ستؤثر على الطلب العالمي للنفط.

وسجلت أسعار خام البرنت ارتفاعا ب1.04 بالمائة أي 0.40 دولار ليصل السعر حدود 38.95 دولار للبرميل.
وعرف سعر الخام الأمريكي غرب تكساس الوسيط تحسنا بعد تسجيله لخسارة نهاية الأسبوع الماضي وانتعش ب0.39بالمائة أي بزيادة 0.14 دولار ليبلغ 36.46 دولار للبرميل.
وتوقفت مسيرة الصعود بفعل مخاوف من أن جائحة فيروس كورونا قد تكون بعيدة عن الزوال، وذلك في الوقت الذي سجلت فيه حوالي ست ولايات أمريكية قفزات في أعداد حالات الإصابة الجديدة.


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