تذبذب التموين بالماء الشروب بـ9 بلديات في تيسمسيلت

تشهد تسع بلديات، في تيسمسيلت، تذبذبا في التموين بالمياه الصالحة للشرب، منذ اليوم الخميس، جراء تفكك قناة الدفع لسد كدية “الرصفة”، بسبب إنزلاق التربة.

وحسب بيان للوحدة الولائية للجزائرية للمياه، يمس هذا الإنقطاع، كل من بلدياتلرجام وسيدي العنتري.

وبلديات المعاصم وعماري وسيدي عابد، وتيسمسيلت وأولاد بسام وخميستي والعيون.

وأرجع ذات المصدر، هذا التذبذب، والذي تم تسجيله منذ الساعة السادسة صباحا، لتفكك قناة الدفع الرئيسية لسد “كدية الرصفة”، ذات القطر 700 ملم.

ونجم هذا العطب، عن انزلاق للتربة، والذي تسببت فيه الأشغال الجارية، والمتعلقة بقطاع الأشغال العمومية بالمدخل الجنوبي لمدينة تملاحت.

وتواصل فرق التدخل التابعة لوحدة الجزائرية للمياه، أشغال إصلاح العطب الذي أصاب هذه القناة.

وطمأنت ذات الوحدة زبائنها بالبلديات المذكورة، بأن عملية التموين بالماء الشروب، ستستقر، وذلك مباشرة بعد الانتهاء من أشغال صيانة القناة.