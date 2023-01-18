تذبذب الرحلات الجوية من وإلى فرنسا

تترقب الخطوط الجوية الجزائرية تذبذبا في الرحلات المبرمجة من وإلى المطارات الفرنسية.

ويأتي هذا نتيجة لإشعار الإضراب المعلن عنه من طرف مختلف النقابات العمالية في فرنسا، والمزمع تنفيذه يوم غد الخميس.

للإشارة، دعت جميع النقابات، في فرنسا، CGT و FO و CDFT، غدا الخميس 19 جانفي للاحتجاج على إصلاح نظام التقاعد. الذي دافعت عنه إليزابيث بورن وإيمانويل ماكرون. وهي نظرة عامة على الاضطرابات المختلفة التي يمكن توقعها مع حركات الإضراب في SNCF ، RATP، في المدارس والنقل الجوي.

كما ستتعطل حركة المرور فيما ستكون بعض الخطوط مفتوحة فقط خلال ساعات الذروة. والبعض الآخر “يعمل جزئيًا”.

وأعلنت المديرية العامة للطيران المدني (DGAC) في مطار باريس أورلي، أنه سيتم إلغاء رحلة واحدة من كل خمس رحلات.

وقد طلبت من شركات الطيران قطع الرحلات بشكل استباقي خوفا من دخول مراقبي الحركة الجوية في إضراب.