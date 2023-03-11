قناة النهار تذبذب تسويق حليب الرضع .. الخبراء يدعون إلى تسريع الإنتاج المحلي بقلم قناة النهار نشر في 11 مارس 2023 - 23:28 الجزائر شارك غرِّد أرسل 19 0 رابط دائم : https://nhar.tv/va9hM اقرأ أيضا تعزيز الرقابة الصحية على المطاعم المدرسية لتفادي التسمم الغذائي قناة النهار 02 مارس وزير الصناعة الصيدلانية : أِنا نامن كثير بالشراكة العربية-العربية قناة النهار 21 فيفري "نوال زعتر: "الراجل لي ما يشاركنيش حياته الخاصة نطلقو قناة النهار 03 مارس اليد الذكية.. ابتكار عالمي لطلبة جزائريين قناة النهار 03 مارس صريح جدا: هذه هي الرياضة التي تستهوي الجزائريين قناة النهار 21 فيفري 04 سنوات على الحراك الأصيل..عودة قوية للجزائر على كافة المستويات وتطلعات بالمزيد قناة النهار 21 فيفري حجز 560 قنطار من البصل و 95 قنطار من الثوم بعين ولمان كانت موجهة للمضاربة بسطيف قناة النهار 22 فيفري والي وهران: سنعيد الاعتبار لأزقة وواجهات العمارات بالأحياء العتيقة كالدرب وسيدي الهواري قناة النهار 02 مارس في أجواء مهيبة.. تشييع جثـ ـامين ضـ ـحايا الحادث المروري بتيكجدة قناة النهار 25 فيفري رئيس الجمهورية :"باش ترفع راسك لازم تضمن التغذية" قناة النهار 28 فيفري