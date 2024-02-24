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أخبار الجزائر

تذبذب توزيع الماء الشروب في هذه البلديات

بقلم أسماء.ع
تذبذب توزيع الماء الشروب في هذه البلديات
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أعلنت الجزائرية للمياه وحدة البليدة، عن تذبذب في توزيع المياه الصالحة للشرب، ابتداء من اليوم. وهذا راجع للتوقيف الاضطراري للمجمع المائي مقطع لزرق بسبب ارتفاع نسبة تعكر المياه الناتج عن سوء الأحوال الجوية.

كما أشارت الجزائرية للمياه البليدة، أن الأحياء المعنية بالتذبذب في  توزيع الماء الشروب، هي كل من بلديات بوقرة، وحمام ملوان. إضافة إلى الجهة العليا ببلدية اولاد سلامة، أحياء عدل سيدي سرحان ببلدية بوينان.

وطمأنت المؤسسة أن عودة التوزيع الى نظامه العادي سيكون تدريجيا فور اعادة تشغيل المجمع المائي.

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