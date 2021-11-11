تذبذب حاد في توزيع المياه ببعض بلديات العاصمة وتيبازة بداية من اليوم

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أعلنت شركة التطهير والمياه “الجزائر”، اليوم الخميس، عن تسجيل تدبدبات حادة في التوزيع بالمياه الشروب على بعض بلديات ولايتي الجزائر العاصمة وتيبازة.
كما أوضحت سيال في بيان لها، أن إنهاء أشغال الصيانة الذي تم في محطة تحلية مياه البحر بفوكة، لم يكن كافيا لإعادة تشغيلها من جديد بعدما تجاوزت درجة تعكّر المياه المعايير المعمول بها.
وفي هذا السياق، أضاف البيان أن هذا التوقيف سيسبب نقصا في انتاج المياه الشروب في عدد من بلديات ولايتي الجزائر العاصمة وتيبازة.
مما سيخلق تدبدبات حادة في التوزيع على المدينة الجديدة سيدي عبد الله، زرالدة، المعالمة، سطاوالي.
إضافة الى السويدانية جزئيا، و عين البنيان الحمامات، والشراقة جزئيا.
كما ستعرف كافة بلديات تيبازة هي الأخرى، تدبدبات حادة ماعدا بلديات حطاطبة، احمر العين، الناطور، بورقيقة، مناصر، سيدي سميان،
إلى جانب بلديات حجزة النص امسلمون، اغبال، قوراية، الارهاط، بني مليك والداموس.
بالمقابل أكدت سيال أن اعادة عملية تزويد المياه على البلديات المذكورة سيستأنف بصفة تدريجية عند اعادة تشغيل محطة التحلية الذي سيتم بعودة نسبة التعكر للمعايير المعمول بها.
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الأغواط..انقطاع التموين بالمياه الصالحة للشرب في أغلب أحياء المدينة
الأغواط..انقطاع التموين بالمياه الصالحة للشرب في أغلب أحياء المدينة
كما ستشهد أغلب أحياء مدينة الأغواط، غدا الثلاثاء، انقطاعا في التموين بالمياه الصالحة للشرب بداية من الفترة المسائية.
ليليها تذبذب في التوزيع يصل الى 48 ساعة، وهذا لتمكين أعوان مؤسسة سونلغاز من انجاز أشغال ربط شبكة كهربائية جديدة.
وذلك على مستوى منطقة جبل لحمر تستدعي قطع التيار الكهربائي من الساعة التاسعة صباحا 09.00 الى غاية 16.00سا.
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تيبازة.. تذبذب في التزود بالماء الشروب عبر 7 بلديات
كما ستشهد عملية التزويد بالماء الشروب، تذبذبا على مستوى 7 بلديات بولاية تيبازة، حسب ما أورده بيان شركة المياه والتطهير للجزائر (سيال) اليوم الخميس.
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