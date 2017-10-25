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تذبذب رحلات الجوية الجزائرية

الوطني
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تذبذب رحلات الجوية الجزائرية
بقلم عايدة.ع

سجلت رحلات الجوية الجزائرية بمطار الجزائر الدولي تذبذبا في عدة خطوط، سيما خطي الجزائر باريس والجزائر القاهرة.

شهدت الساعات الأولى من إضراب تقنيي الصيانة بمطار الجزائر تذبذبا في انطلاق الرحلات الجوية، ما أثر سلبا على الحركة الجوية.
حيث تأخرت رحلات عدة خطوط دولية على غرار الجزائر مطار “شارل ديغول” بالعاصمة الفرنسية باريس وخط الجزائر القاهرة.
الرحلات الداخلية، عرفت هي أيضا تأخرا في انطلاق ووصول رحلات أخرى.
فيما لم تنطلق المفاوضات بين النقابة وإدارة الجوية الجزائرية التي اعتبرت الإضراب غير قانوني.

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