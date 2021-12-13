تذبذب عملية التزويد بالماء في بعض بلديات العاصمة غدا

أعلنت شركة المياه والتطهير للجزائر “سيال” عن تذبذب في عملية التزويد بالمياه الشروب بعدة بلديات بالجزائر العاصمة يومم غد الثلاثاء.

وقالت الشركة في بيان لها، أن هذا التذبذب في تزوزيع الما ء سببه أشغال تنظيف وتشخيص خزان رئيسي لتوزيع المياه الشروب. كما ستقام هذه الأشغال على مستوى خزان ساحل ببلدية الجزائر الوسطى بداية من الساعة 08:00 صباحا ليوم الثلاثاء إلى غاية الساعة 17:00 مساء.

كما ذكر البيان أن بلديات العاصمة التي سيمسها إنقطاع الماء هي، الجزائر الوسطى (جزئيا) القصبة (جزئيا)، باب الواد (جزئيا) وبلدية واد قريش (جزئيا).

وأكدت سيال بأن عملية إعادة التزويد بالمياه الشروب لزبانها القاطنين بالبلديات المعنية بالانقطاع ستستأنف تدريجيا. بعد نهاية الاشغال حسب برنامج التوزيع المسطر.

وتضع شركة سيال تحت تصرف زبائنها رقم مركز الاستقبال الهاتفي العملياتي الخاص بالشركة 1594. لاستقبال استفساراتهم وانشغالاتهم 24 ساعة في اليوم و7 أيام في الأسبوع.

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للإشارة أعلنت شركة مياه تيبازة عن تعديل على برنامج توزيع المياه من أجل تخفيف أثر التوقف على المواطنين بولايتي الجزائر وتيبازة.

وقالت الشركة في بيان لها، أنها ستقوم بتوقيف كلي لمحطة تحلية مياه البحر “فوكة”، من أجل القيام بأشغال صيانة وقائية. وذلك بداية من الـ02 سا ليلا من يوم الإثنين 8 نوفمبر، إلى غاية منتصف الليل ليوم الخميس 11 نوفمبر.

كما سيسبب هذا التوقف نقصا في انتاج المياه الشروب يقدر ب 120000 م3/يوميا. وذلك ما سيؤثر على سير برنامج التوزيع في عدد من بلديات ولايتي الجزائر وتيبازة، خلال فترة الأشغال

التوقيت الحديد لتوزيع الماء بالعاصمة

مضيفا، أنه على مستوى ولاية الجزائر سيتم تعديل برنامج التوزيع من يوم في اليومين إلى يوم في ثلاثة أيام. على مستوى، زرالدة، سطاوالي، المعالمة، عين البنيان، خرايسية، السويدانية جزئيا، الحمامات جزئيا، الشراقة جزئيا، بئر توتة جزئيا، السحاولة والدويرة جزئيا.

وفيما يخص المقاطعة الإدارية للمدينة الجديدة سيدي عبد الله سيكون التزويد يوم في الأربع أيام.

كما سيتسبب توقف محطة التحلية بولاية تيبازة في تأخير في برنامج التوزيع من 36 إلى 48 ساعة. على مستوى جميع بلديات الولاية، وذلك من أجل تعويض نقص إنتاج المياه المحلاة.

حيث أفادت “سيال” لزبائنها القاطنين في البلديات المعنية بأن استئناف عملية التزويد حسب البرنامج الحالي ستتم بصفة تدريجية. وذلك عقب الإنتهاء من الأشغال بداية من الساعة 08:00سا من صبيحة يوم الخميس 11 نوفمبر.

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