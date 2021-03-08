أعلنت شركة المياه والتطهير سيال، اليوم الإثنين، عن حدوث تذبذب في التزويد بالماء الشروب على عدة بلديات بالعاصمة.

وحسب بيان للشركة، يتعلق الأمر بكل من بلديات واد قريش والجزائر الوسطى وباب الواد والقصبة وبولوغين.

ويأتي ذلك، بسبب القيام بأشغال صيانة لهياكل تخزين المياه لمدة 9 ساعات.

وستبدأ هذه الاشغال، مساء يوم غد الثلاثاء على الساعة الخامسة، وإلى غاية الساعة الثانية من صباح الأربعاء.

وتقام هذه الأشغال على مستوى بلدية الجزائر الوسطى.

وتؤكد سيال لزبائنها القاطنين في البلديات المعنية بأن عملية إعادة التزويد بالماء الشروب، ستستأنف تدريجيا عند نهاية الأشغال.