تذبذب في التزويد بالماء الشروب على هذه البلديات في العاصمة وتيبازة

أعلنت شركة سيال لولاية تيبازة، اليوم الثلاثاء، عن حدوث تذبذب في عملية التزويد بالماء الشروب على عدة بلديات بالولاية.

وحسب بيان للشركة، فإن هذا التذبذب سيخص كل من بلديات القليعة، وفوكة، وعين تقورايات، ودواودة، والشعيبة، وبوسماعيل، وبوهارون، وحطاطبة وخميستي.

بالإضافة إلى حدوث تذبذبات أخرى ستشهدها بلديات غرب العاصمة، وهي المعالمة، وزرالدة، وسطاوالي، وعين البنيان.

وجاءت هذه التذبذبات، بسبب قيام شركة “مياه تيبازة ” القائمة على استغلال محطة تحلية مياه البحر” فوكة “، ببرمجة توقيف تام للمحطة لمدة 6 ساعات.

وتم برمجة هذا التوقف، بداية من ليلة اليوم الثلاثاء على الساعة 22:00، وإلى غاية الساعة 04:00 من اليوم الموالي.

وأكدت الشركة، إن سيال ستبذل كل جهدها لتعويض العجز المسجل من محطات إنتاج مياه الشروب الأخرى.

كما تطمئن سيال زبائنها القاطنين بالبلديات المعنية بأنّ استئناف عملية التزويد بالماء الشروب، سيتم تدريجيا عند نهاية الأشغال.

ونصحت الشركة زبائنها، بترك إحدى صنابير المياه الباردة تعمل بتدفق منخفض لبضع دقائق، لطرد أي هواء قد يكون في قناة الربط.