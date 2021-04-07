تذبذب في التزويد بالماء الشروب على 5 بلديات بتيبازة

أعلنت شركة المياه والتطهير، اليوم الأربعاء، عن تذبذب في عملية التزويد بالمياه الشروب على 5 بلديات في تيبازة.

وحسب بيان للشركة، تقوم سيال اليوم الأربعاء، بداية من الساعة 14:00 إلى الساعة 21:00 ، بأشغال إصلاح مضخة بسد بوكردان سيدي عمر تيبازة.

وستتسبب هذه الأشغال، في تذبذب عملية التزويد بالمياه الشروب ببلديات سيدي غيلاس وشرشال وحجوط ومراد وتيبازة.

وتؤكد سيال لزبائنها القاطنين في البلديات المعنية، بأنّ عملية إعادة التزويد بالمياه الشروب ستستأنف تدريجيا بعد إتمام الاشغال.

هذا وتعتذر شركة سيال من زبائنها الكرام، عن الازعاجات الناتجة عن هذه العملية.