تذبذب في التزويد بالماء بهذه البلديات في العاصمة

أعلنت شركة المياه والتطهير للجزائر “سيال”، عن تسجيل تذبذب في عملية التزويد بالمياه الشروب على عدة بلديات بالعاصمة.

وحسب بيان للشركة، يتعلق الأمر بكل من بلديات تسالة المرجة، ودويرة، وبابا حسن، وخرايسية.

وكذا بلديات الرحمانية، والسويدانية، وأولاد فايت، ودرارية، وسحاولة، والعاشور، دالي إبراهيم، وشراقة.

بالإضافة إلى بلديات الرغاية، ورويبة، وهراوة، والدار البيضاء، وبرج الكيفان، وبرج البحري، والمرسى.

كما سيمس التذبذب بلديات واد السمار، والمحمدية، وباش جراح، والقبة، وبوروبة، والحراش، عين طاية، وباب الزوار.

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ويأتي هذا التذبذب في التزويد بالماء الشروب، نظرا للتقلبات الجوية الأخيرة.

كما تسببت التقلبات الجوية، في تعكر ملحوظ للحجم الخام لمياه السدود.

وتؤكد سيال لزبائنها القاطنين في البلديات المعنية بأن عملية التزويد بالمياه الشروب ستستأنف تدريجيا.

كما تؤكد الشركة لزبائنها بأنّ استئناف عملية التزويد بالمياه الشروب سيكون تدريجيا عند نهاية الأشغال.

وقدمت الشركة بعض النصائح للمواطنين منها التحقق من إغلاق الصنابير لتجنب الفيضانات المحتملة.

وكذا ترك إحدى صنابير المياه الباردة تعمل بتدفق منخفض لبضع دقائق لطرد أي هواء.

هذا وتعتذر شركة سيال من زبائنها الكرام عن هذا التذبذب الناتج عن هذه الأشغال.

وتضع الشركة تحت تصرف زبائنها الرقم 1594 لاستقبال استفساراتهم وانشغالاتهم.

وكذا البريد الإلكتروني للمركز: [email protected]، وصفحات سيال عبر الفايسبوك.

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