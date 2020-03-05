تذبذب في التزويد بالمياه الشروب في العاصمة لخمسة أيام

أعلنت شركة سيال،الخميس،عن التوقف التام لمحطة تحلية مياه البحر “الحامة” في العاصمة للقيام بأشغال الصيانة الوقائية السنوية.

وستتكفل شركة ” HWD “بأشغال الصيانة وذلك إبتداء من يوم الأحد 08 مارس الجاري إلى غاية يوم الخميس 12 مارس الجاري.

وأضاف الشركة في بيان لها أن هذا التوقف سيسبب عجز في الإنتاج.

وأشارت شركة سيال أن الإنقطاع سيولد بعض التذبذبات في عملية التزويد بالمياه الشروب على مستوى شرق ووسط ولاية الجزائر.

ستتخذ شركة سيال تدابير في الميدان، لتعويض جزء من كمية الإنتاج وكذا التقليل من تأثير هذا التوقف على السكان.

وستعود عملية التزويد بالمياه تدريجيا خلال يوم الخميس 12 مارس 2019.

وتسخر شركة سيال شاحنات ذات صهاريج لضمان تزويد المستخدمين ذوي الأولوية المؤسسات العمومية والمستشفيات بالمياه وكذلك السكان قدر الإمكان.