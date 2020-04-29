تذبذب في التزويد بالمياه في 4 ولايات بغرب الوطن

تعرف كل من ولايات وهران ومستغانم وغليزان ومعسكر، تذبذبا في التزويد بالماء الشروب منذ أمس الثلاثاء.

وجاء هذا الإنقطاع في الماء الشروب، بسبب كسر مفاجئ حدث أمس على مستوى القناة الرئيسية لرواق التحويل”الماو” القادمة من سد الشلف.

وجاء في بيان لشركة المياه والتطهير لوهران “سيور”، أن “كسرا مفاجئا حدث على مستوى القناة الرئيسية لرواق تحويل المياه ماو، ذات القطر 2000 ملمتر، وهذا على مستوى بلدية صيادة بمستغانم”.

وسيؤدي هذا العطب، إلى تخفيض نسبة تحويل المياه الصالحة للشرب لفائدة الولايات المذكورة بنسبة 10 بالمائة.

وسيمس هذا التذبذب،ولاية وهران على مستوى عدة مناطق على غرار الجهة السفلى بقديل، وحي بوعمامة بحاسي مفسوخ.

بالإضافة إلى أحياء، بطيوة والجهة العليا لأرزيو والمنطقة العمرانية لسيدي البشير وجزء من حي النجمة ووسط وادي تليلات والجهة الغربية من مدينة وهران.

وحسب نفس المصدر، فان التزويد بالمياه الصالحة للشرب متواصل حاليا عبر محطة تحلية مياه البحر بالمقطع بالنسبة لولاية وهران وولاية معسكر.

وأكد ذات المصدر، أنه يتم تجنيد إمكانيات مهمة لإصلاح هذا الكسر لاستئناف عملية التموين بالمياه الصالحة للشرب الى وضعها الطبيعي في أقرب وقت ممكن.