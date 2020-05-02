تذبذب في التموين بالغاز في هذه البلديات بتيبازة

ستعرف عدة بلديات في تيبازة، تذبذبا في التموين بالغاز، بسبب عطب تقني مس شبكة نقل الغاز على مستوى بوسماعيل.

وسجلت مصالح الشركة الجزائرية لتوزيع الكهرباء والغاز، صبيحة هذا اليوم، وتحديدا على الساعة 11، عطبا تقنيا مس شبكة نقل الغاز على مستوى بوسماعيل.

وجاء ذلك، على إثر أعمال حفر كانت تقوم بها مؤسسة خاصة متخصصة في قنوات صرف المياه.

وقد تدخلت فورا الفرق التقنية التابعة لمديرية التوزيع تيبازة لمعاينة العطب.

وقامت هذه الفرق، بعزل مراكز التوزيع العمومي للغاز المتضررة، وهذا لاحتواء تسرب الغاز والحفاظ على أمن الأشخاص والممتلكات، قبل الشروع في إصلاح العطب.

وتعلم الشركة، زبائنها، عن تذبذب محتمل في التموين بالغاز سيمس بلديات بوسماعيل، وقليعة، والشعيبة، ودواودة، وفوكة، وحطاطبة.

كما تطلب الشركة من زبائنها، عدم محاولة التدخل على مستوى شبكاتهم الداخلية للغاز حفاظا على أمنهم و سلامتهم.

ودعت الشركة، الزبائن، للاتصال بالمركز الوطني للإتصال على الرقم 3303، للإستعلام أو الإبلاغ عن أي عطب.