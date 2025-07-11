تذبذب في التموين بالكهرباء بتبسة

سجلت ولاية تبسة، تذبذب في التموين بالطاقة الكهربائية على مستوى بلديتي نقرين وفركان، أمس يوم الخميس، إثر الرياح القوية التي مست جنوب الولاية.

وحسب بيان لمؤسسة سونلغاز، حدث التذبذب، في التموين بالطاقة الكهربائية، بسبب سقوط أبراج كهربائية ذات التوتر العالي الخاصة بشبكة نقل الكهرباء.

وبفضل المخطط الخاص بتسيير التدخلات خلال الأعطاب، تم التدخل بشكل آني وسريع وتجنيد الموارد المادية والبشرية بفعالية من طرف الفرق التقنية لاستغلال الكهرباء. وهو ما سمح باسترجاع التموين بالكهرباء تدريجياً لمعظم هذه المناطق ابتداءا من الساعة 20:40.

هذا، وقد انطلقت فرق مقاطعة نقل الكهرباء تبسة على الفور في جرد الخسائر طيلة ليلة البارحة. والأشغال جارية على قدم وساق لإصلاح الأبراج المتضررة في أفضل الآجال.

وذكرت المؤسسة، برقم المركز الوطني للاتصال 3303 الذي يعمل على مدار الساعة لاستقبال مكالمات المواطنين للإبلاغ عن أي تذبذب في التموين بالطاقة.