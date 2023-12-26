تذبذب في المخدر وأدوية الأمراض المزمنة.. صيدال توضح !

قال الرئيس المدير العام لمجمع صيدال، وسيم قويدري، إن أدوية القلب عند مجمع صيدال ليست كثيرة. مشيرا إلى أن هناك 7 أدوية متواجدة كلها في السوق وستنتج 30 دواء آخر، والتي ستكون كلها موجودة في 2024.

وعن تذبذب في أدوية الأمراض المزمنة، أكد قويدري للنهار، أن التذبذب مس العديد من أدوية الأمراض المزمنة. لكن –مردفا- بدأ الآن ينخفض.

وبخصوص ندرة المخدر الموجه لعيادات جراحة الأسنان، أشار المتحدث إلى أن صيدال قادرة على انتاجه. وهذا إذا لم تتمكن المصانع الأخرى من تلبية الحاجيات.