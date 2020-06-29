تذبذب في توزيع الماء الشروب عبر 6 بلديات غرب العاصمة

كشفت مؤسسة “سيال”، عن تسجيل خلل تقني وقع على الساعة العاشرة من صبيحة اليوم الإثنين على مستوى إحدى الهياكل الرئيسية لإنتاج المياه، ما سبب توقفا مؤقتا للمضخات المزوّدة لسلسة بلديات غرب الجزائر.

وأضاف بيان لمؤسسة “سيال”، أنه تمّ تجنيد فرق من أجل إصلاح عملية التزويد بالمياه الشروب في أقرب الآجال، مفيدا أن المؤسسة تعلن عن تذبذب حادّ في عملية التزويد بالمياه الشروب ابتداءً من الساعة 10:00 إلى 20:00 مساء من يوم الإثنين.

وسيمس تذبذب المياه بلديات درارية، العاشور، أولاد فايت، السويدانية، دالي براهيم والشراقة.

وأكدت “سيال” للمواطنين القاطنين بالبلديات المعنية بهذا التذبذب، بأنّ عملية التزويد بالمياه الشروب ستعود اليوم الإثنين بداية من الساعة 20:00 مساء.