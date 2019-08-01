تذبذب في توزيع المياه الشروب ببلديات البليدة اليوم

أعلنت الجزائرية للمياه وحدة البليدة عن تسجيل تذبذب في توزيع المياه اليوم الخميس بسبب إنقطاع التيار الكهربائي.

وحسب بيان لذات المصالح، فإنه نظرا لانقطاع التيار الكهربائي المسجل على مستوى الأجهزة الإنتاجية خلال ليلة أمس واليوم الخميس.

ترتب عنه تسجيل تذبذب في توزيع المياه الصالحة للشرب اليوم الخميس بالمناطق التالية:

_ بلدية البليدة على مستوى حي مرمان، حي سيدي موسى، ومزرعة بن تركية.

_ بلدية بوقرة على مستوى وسط مدينة بوقرة، وبلدية حمام ملوان.

_ بلدية الأربعاء على مستوى وسط المدينة والجهة العليا لمدينة الأربعاء

_ بلدية مفتاح على مستوى وسط مدينة مفتاح وحي 3555 مسكن سيدي حماد

_ بلدية الشبلي على مستوى وسط مدينة الشبلي، حي معصومة، وحي بن صاري

وأضاف البيان أن المياه ستعود تدريجيا إلى الحنفيات حسب البرنامج المسطر فور إستقرار التيار الكهربائي على مستوى الأجهزة الإنتاجية.