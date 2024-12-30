تذبذب في توزيع المياه بالعاصمة وتيبازة إلى غاية يوم الأربعاء

أعلنت شركة المياه والتطهير للجزائر “سيال”، عن برمجة شركة “مياه تيبازة” أشغال على مستوى محطة تحلية مياه البحر بفوكة اليوم الإثنين، ما يتسبب في تسجيل تذبذبات لبرنامج التوزيع على مستوى عدة بلديات بالجزائر العاصمة وتيبازة.

وأوضحت الشركة في بيان لها، أن الأشغال تنطلق اليوم الإثنين على مستوى محطة تحلية مياه البحر بفوكة إلى غاية يوم الأربعاء. ما سيتسبب في انخفاض الإنتاج.

وأشار البيان، أن هذه الأشغال ستتسبب في تسجيل تذبذبات لبرنامج التوزيع على مستوى عدة بلديات بولاية الجزائر العاصمة. وهي المدينة الجديدة سيدي عبد الله، زرالدة، سطاولي، المحالمة، عين بنيان والحمامات.

وبولاية تيبازة ستسجل بلديات القليعة، الدواودة، فوكة، الحطاطبة، الشعيبة، بواسماعيل، عين تاقورايت، بوهارون. خميستي و سيدي راشد، ستسجل كذلك تذبذبا في الانتاج.

وأشارت “سيال” في بيانها أن العودة إلى برنامج التوزيع المعتاد في بالبلديات المعنية ستتم تدريجيا بعد انتهاء الأشغال وامتلاء الخزانات الرئيسية.

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