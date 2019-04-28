تذبذب في توزيع المياه ببلديات عنابة والجزائرية للمياه توضح

ستعرف عملية توزيع المياه تذبذبا عبر بعض بلديات ولاية عنابة شرق البلاد، حسبما أفاد به بيان للجزائرية للمياه، اليوم الأحد.

وأرجع المصدر سبب هذا التذبذب إلى التحضير لموسم الإصطياف لسنة 2019، أين شرعت الجزائرية للمياه وحدة عنابة

في عملية إستكمال ربط سد ماكسة ومحطة المعالجة ماكسة بالقناة الجديدة ذات قطر 1200 مم، يضيف المصدر .

حيث ستعرف عملية توزيع باالمياه تذبذب عبر بلديات عنابة، الحجار، سيدي عمار، سرايدي، والبوني طيلة مدة الأشغال

والمقدرة ب 48 ساعة على أن يعود التوزيع إلى نظامه العادي بعد نهاية الأشغال مباشر، وفق نفس المصدر .