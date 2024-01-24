تذبذب في توزيع المياه بـ 17 بلدية في العاصمة وتيبازة

أعلنت شركة المياه والتطهير للجزائر ” سيال” عن برمجة شركة مياه تيبازة أشغال صيانة دورية لمحطة تحلية مياه البحر فوكة إبتداءا من يوم الأربعاء 24 جانفي 2024 إلى غاية يوم الخميس 25 جانفي 2024، حيث ستتسبب هذه الأشغال في إنخفاض طاقة إنتاج المحطة.

وأفاد بيان للشركة أن انخفاض الانتاج سينتج عنه تعديل في برنامج توزيع الماء الشروب على مستوى ولايتي تيبازة والجزائر.

حيث سيمس هذا التعديل على مستوى ولاية تيبازة كل من بلدية القليعة، الدواودة، فوكة، الحطاطبة، الشعيبة، بواسماعيل. عين تاقورایت ،بوهارون، خميستي، سيدي راشد وتيبازة.

أما على مستوى ولاية الجزائر سيتم تسجيل تذبذبات في برنامج التوزيع على مستوى البلديات التالية: المدينة الجديدة سيدي عبد الله. المحالمة، زرالدة، سطاوالي، عين بنيان وحمامات.

كما أكدت سيال لزبائنها القاطنين بالبلديات المعنية، أن العودة إلى برنامج التوزيع المعتاد ستتم تدريجيا بداية من يوم الجمعة 26 جانفي 2024.

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