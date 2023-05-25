تذبذب في توزيع المياه بـ17 بلدية بكل من العاصمة وتيبازة

أعلنت شركة “سيال” في بيان لها، اليوم الخميس، عن تذبذب في عملية التزويد بالمياه الشروب عبر العديد من بلديات ولايتي العاصمة وتيبازة.

وجاء في البيان، أنه عقب التقلبات الجوية المسجلة خلال ليلة الأربعاء 24 ماي 2023 الذي نتج عنها تعكر ملحوظ لنوعية مياه البحر، اضطرت الشركة القائمة على استغلال محطة تحلية مياه البحر بفوكة اليوم الخميس 25 ماي 2023، لتوقيف كلّي للمحطة.

وأوضح المصدر نفسه، ان هذا التوقف سيتسبب في تذبذبات على عملية التزويد بالمياه الشروب على مستوى البلديات الغربية والساحلية للجزائر العاصمة التالية:

-المدينة الجديدة سيدي عبد الله، اسطاوالي، عين البنيان، الشراقة (حي 602 مسكن الكثبان)، الحمامات، المعالمة، زرالدة، السويدانية (منطقة بلوطة).

كما أن هذا النقص المعتبر في انتاج المياه الشروب الذي سببه هذا التوقف سيؤدي لتأخير برنامج التوزيع على مستوى البلديات التالية لولاية تيبازة:

-القليعة، فوكة، الدواودة، حطاطبة، خميستي، عين تاقورايت، الشعيبة، بوهارون وبوسماعيل.

كما أكدت سيال لزبائنها القاطنين في البلديات المعنية بأن عملية التزويد حسب البرنامج المعمول به ستستأنف بصفة تدريجية عند إعادة تشغيل محطة التحلية الذي سيتم عند تحسن جودة مياه البحر.

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