تذبذب في توزيع المياه بـ9 بلديات بكل من العاصمة وتيبازة

أعلنت شركة “سيال” في بيان لها، اليوم الجمعة، عن تذبذب في عملية التزويد بالمياه الشروب عبر العديد من بلديات ولايتي العاصمة وتيبازة.

وجاء في البيان، إنه عقب التقلبات الجوية المسجلة خلال يومي الخميس والجمعة على مستوى ولايتي الجزائر وتيبازة، نتج عنها تعكر ملحوظ لمياه البحر. وقامت شركة مياه تيبازة القائمة على استغلال محطة تحلية مياه البحر” فوكة ” اليوم الجمعة، بتوقيف كلّي للمحطة، وذلك من أجل عدم المساس بجودة المياه المحلاة المنتجة في المحطة.

وأوضح المصدر نفسه، أن هذا التوقف يسبب نقصا في انتاج المياه الشروب يقدر ب 120000 م3/يوميا.

وأشار البيان أن التذبذب سيمس البلديات الغربية والساحلية التالية للجزائر العاصمة التالية:

المعالمة، المدينة الجديدة سيدي عبد الله، اسطاولي، السويدانية (جزئيا (، الشراقة (جزئيا)، عين البنيان (جزئيا) والحمامات (جزئيا).

أما على مستوى ولاية تيبازة فالبلديات المعنية هي القليعة، دواودة وفوكة.

وأكدت سيال في الأخير بأن عملية التزويد حسب البرنامج المعمول به ستستأنف بصفة تدريجية عند إعادة تشغيل محطة التحلية الذي سيتم عند تحسن جودة مياه البحر.

طالع أيضا: تذبذب في التزويد بالمياه بهذه البلديات في العاصمة

أعلنت شركة المياه والتطهير للجزائر “سيال”، عن تسجيل تذبذب في عملية التزويد بالمياه الشروب على عدة بلديات بالعاصمة.

وحسب بيان للشركة، يتعلق الأمر بكل من بلديات تسالة المرجة، ودويرة، وبابا حسن، وخرايسية.

وكذا بلديات الرحمانية، والسويدانية، وأولاد فايت، ودرارية، وسحاولة، والعاشور، دالي إبراهيم، وشراقة.

بالإضافة إلى بلديات الرغاية، ورويبة، وهراوة، والدار البيضاء، وبرج الكيفان، وبرج البحري، والمرسى.

كما سيمس التذبذب بلديات واد السمار، والمحمدية، وباش جراح، والقبة، وبوروبة، والحراش، عين طاية، وباب الزوار.

طالع أيضا:

ويأتي هذا التذبذب في التزويد بالماء الشروب، نظرا للتقلبات الجوية الأخيرة.

كما تسببت التقلبات الجوية، في تعكر ملحوظ للحجم الخام لمياه السدود.

وتؤكد سيال لزبائنها القاطنين في البلديات المعنية بأن عملية التزويد بالمياه الشروب ستستأنف تدريجيا.

كما تؤكد الشركة لزبائنها بأنّ استئناف عملية التزويد بالمياه الشروب سيكون تدريجيا عند نهاية الأشغال.

وقدمت الشركة بعض النصائح للمواطنين منها التحقق من إغلاق الصنابير لتجنب الفيضانات المحتملة.

وكذا ترك إحدى صنابير المياه الباردة تعمل بتدفق منخفض لبضع دقائق لطرد أي هواء.

هذا وتعتذر شركة سيال من زبائنها الكرام عن هذا التذبذب الناتج عن هذه الأشغال.