تذبذب في توزيع المياه بهذه البلديات في العاصمة وتيبازة

أعلنت شركة “سيال” في بيان لها، اليوم الثلاثاء، عن تسجيل تذبذب في عملية التزويد بالمياه الشروب عبر العديد من بلديات ولايتي العاصمة وتيبازة.

وجاء في بيان الشركة “تعلم شركة المياه والتطهير للجزائر سيال . زبائنها الكرام عن برمجة اشغال صيانة دورية لمحطة تحلية مياه البحر بفوكه. ابتداء من يوم أمس الاثنين 11 سبتمبر 2023 إلى غاية يوم الأربعاء 13 سبتمبر 2023. مما سيتسبب في تراجع نسبي لكمية إنتاج المياه والمقدرة بـ 40000م.”

وأوضح البيان أن هذه الأشغال سيترتب عنها تذبذبات في عملية التزويد بالماء الشروب على مستوى البلديات التالية:

ولاية الجزائر: المدينة الجديدة سيدي عبد الله، زرالدة معالمة، الرحمانية، اسطاوالي سويدانية (بلوطة كليا)، عين البنيان، حمامات، شرافة (602 مسكن، الكثبان).

ولاية تيبازة القليعة الدواودة فوكه الخطاطبة الشعبية بواسماعيل عين تاقورايت بوهارون، خميستي، سيدي راشد وتيبازة.

وفي ختام البيان أكدت شركة سيال أن العودة إلى برنامج التوزيع المعتاد ستتم تدريجيا بداية من يوم الأربعاء 13 سبتمبر2023.