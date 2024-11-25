تذبذب في توزيع المياه عبر هذه البلديات بالعاصمة

أعلنت شركة المياه والتطهير للجزائر “سيال” زبائنها عن قيامها بأشغال إصلاح تسرب على مستوى محطة ضخ رئيسية ببلدية تسالة المرجة، ابتداء من يوم الأحد 24 نوفمبر 2024.

وأوضحت الشركة في بيان لها أن هذه الأشغال سيترتب عنها تأخير في برنامج توزيع المياه الشروب. على مستوى أحياء بلديات الدويرة : حي 1040 مسكن.وبلدية تسالة المرجة : حي 1310 و 932 مسكن.

كما ستسجل بعض التذبذبات في برنامج التوزيع على مستوى بلدية الدويرة (وسط المدينة).

وأكدت سيال أنّ عملية التزويد بالمياه ستستأنف تدريجيًا عند إنهاء الأشغال وامتلاء الخزانات الرئيسية إبتداءا من يوم الثلاثاء 26 نوفمبر2024، حسب برنامج التوزيع المسطر.

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