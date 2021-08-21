تذبذب في توزيع مياه الشرب بـ 19 بلدية في العاصمة.. وسيال توضح

شهدت عدة بلديات بشرق العاصمة تذبذبا في توزيع مياه الشرب اليوم السبت 21 أوت 2021 وذلك على الساعة 11:00. وأرجعت مؤسسة سيال السبب إلى وقوع خلل على مستوى منشآت الضخ على مستوى سد قدارة. وهذا ما ادى إلى توقف محطة معالجة المياه الشروب بودواو.

والبلديات المعنية هي كل من الرغاية، الرويبة، هراوة، عين طاية، المرسى، برج البحري، برج الكيفان، باب الزوار، المحمدية، واد السمار. بالإضافة إلى بلدية دار البيضاء، الكاليتوس، براقي، حسين داي، المغارية، بوروبة، باش جراح، الحراش، جسر قسنطينة.

وأوضحت سيال في بيانها أن أشغال الاصلاح حاليا في طور الانجاز و فرق سيال مجندة من أجل استئناف الخدمة للمعدات في أقرب الاجال.

كما سخرت المؤسسة تجهيزات متنقلة لضمان تزويد المستخدمين ذوي الأولوية “المؤسسات العمومية والمستشفيات بالمياه”.

في حين تأكد سيال أن استئناف عملية التزويد بالمياه الشروب تدريجيا عند نهاية الأشغال.