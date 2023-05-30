تذبذب في حركة الترامواي لمدة 20 يوما ابتداء من هذا الجمعة

أعلمت شركة سيترام مستخدمي ترامواي وهران أنه ابتداء من الجمعة 9 جوان، ستنطلق أشغال تهيئة على مسار الترامواي. بين محطتي نهج المشتلة وحي الياسمين لمدة 20 يوما، وهذا بهدف تحسين الخدمة على خط الترامواي.

كما تعملكم الشركة أن حركة القاطرات ستعرف تذبذبا خلال هذه الفترة، حيث أن المحطة النهائية المؤقتى ستكون جامعة إيسطو.

وأشارت شركة سيترام أنها ستضع تحت تصرف المواطنين الأعوان لتوجيهكم، كما تعتذر على هذا الإزعاج.