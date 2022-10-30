تذبذب في حركة ترامواي وهران بداية من 11 نوفمبر

أعلنت شركة “سيترام”، اليوم الأحد، أن ترامواي وهران سيعرف تذبذبا، ابتداء من الجمعة 11 نوفمبر.

كما أوضح بيان الشركة، نشرته الصفحة الرسمية لولاية وهران، أن السبب راجع إلى انطلاق أشغال تهيئة على مسار “ترامواي” بين محطتي سانيا جنوب ومولاي عبد القادر. وهذا لمدة 10 أيام، وبهدف تحسين الخدمة على خط الترامواي.

في حين، أشارت الشركة ذاتها، أن حركة القاطرات ستعرف تذبذبا، حيث أن المحطة النهائية المؤقتة ستكون “مولاي عبد القادر”.

وكانت وزارة النقل قد أسدت سابقا، تعليمات صارمة لعدد من المدراء الولائيين لرفع وتيرة أشغال المشاريع قيد الإنجاز. واتخاذ كل التدابير اللازمة لرفع العراقيل بخصوص مشروع ترامواي وإعادة تهيئة المصاعد الهوائية.

ومن جهته، كشف وزير النقل كمال بلجود، عن رفع التجميد مشروع خط ترامواي الرابط بين محطة المعدومين بـ “رويسو” و “بئر مراد رايس” في العاصمة.

وأوضح بلجود خلال جلسة إستماع أمام لجنة النقل والمواصلات والاتصالات السلكية واللاسلكية برئاسة مونسي أن أن المشروع رُفع عنه التجميد هذه السنة. وهو حاليا في مرحلة إعداد المرسوم التنفيذي المتعلق بالتصريح بالمنفعة العامة.

وأضاف الوزير خلال إجتماعه مع لجنة النقل أن خط الترامواي لشرق العاصمة “هراوة ـ عين طاية ـ برج البحري” موجود قيد الدراسة ومسجل لدى ولاية الجزائر.

اما بخصوص أشغال خط متيرو الحراش – مطار هواري بومدين كشف الوزير ان نسبة تقدم الأشغال بلغت 74 بالمائة. في حين تقدر نسبة الأشغال عبر خط “عين النعجة – براقي” بـ72 بالمائة.

كما اعلن الوزير عن وجود 58 عملية في مجال النقل الموجه الذي يشمل الميترو والترامواي والتريفريك.