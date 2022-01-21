تذبذب في حركة سير القطارات على مستوى هذه الخطوط

أعلنت الشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية عن تذبذب في حركة سير القطارات على مستوى الخط الرابط بين محطة الجزائر، البليدة، والعفرون.

وأوضحت S.N.T.F في بيان لها، أن سبب هذا التذبذب يعود لأشغال صيانة السكة علي مستوى الخط 1 بين محطة الشفة والعفرون.

وبذلك ستشهد بعض القطارات توقف وانطلاق من محطة البليدة مع المحافظة على نفس مواقيت سيرها المبرمجة من محطة البليدة وهذا يوم السبت 22 جانفي 2022.

هذا وطمأنت الشركة الوطنية زبائنها بأن هناك قطارات ستكمل رحلتها إلي محطة العفرون.

كما ستستأنف حركة القطارات بشكل عادي على مستوى هذا الخط ابتداء من يوم الأحد 23 جانفي 2022.

وفي الأخير، قدمت الشركة الوطنية لنقل بالسكك الحديدية اعتذاراتها لزبائنها عن هذا الإزعاج الناجم عن هذه الأشغال.

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